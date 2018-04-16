Aydemir TBMM'de Tatbikat İlköğretim Okulu Öğrencilerini Ağırladı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de Erzurum Tatbikat İlköğretim Okulu öğrenci, eğitimci ve velilerini ağırladı. Okul heyetine TBMM'yi tanıtan Milletvekili Aydemir, Gazi Meclisin 15 Temmuz'da uğradığı menfur saldırıyı anlattı, FETÖ'cü iblislerin ihanetleriyle TBMM'de oluşan hasarlı alanları gezdirerek, milli iradenin 15 Temmuz'daki destansı duruşunu paylaştı.

ÖĞRENCİLER SORDU, AYDEMİR CEVAPLANDIRDI

Öğrencilere, TBMM'de bulunan Genel Kurul Salonu, Parti Gurup alanları ve Milletvekili çalışma ofislerini gezdirerek tanıtan Milletvekili Aydemir, yasama çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu, TBMM'nin kuruluşu, işlevi ve fonksiyonu bazında öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

ÇOCUKLARLA HERŞEY BİR BAŞKA GÜZEL

"Çocuklarla her şey bir başka güzel." diyen Milletvekili Aydemir, 'Erzurum Tatbikat İlköğretim Okulundan gelen öğrenci ve velilerimizle TBMM'de birlikte olduk. Meclisimizin her yanını gezen evlatlarımız, ileriye dönük hedeflerini de açıkladılar. Cumhurbaşkanı olmak isteyende, Milletvekili olmak isteyende oldu" yorumunda bulundu. - ERZURUM