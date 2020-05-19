Aydemir: "Rabbim dirliğimizi daim kılsın" AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bin aydan hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesinde niyazımız tek: 'Rabbim Yüce Milletimizin birliği, dirliğini daim; kardeşliğimizi kaim kılsın.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bin aydan hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesinde niyazımız tek: 'Rabbim Yüce Milletimizin birliği, dirliğini daim; kardeşliğimizi kaim kılsın. İslam aleminde vahdet ve tevhidi hakim; aziz milletimize kin ve tuzak niyeti besleyenlerin emelini akim kılsın" dedi.

Kadir Gecesinin tüm inanlar için ortak ve deruni bir mesaj verdiğini, bunun 'birlikte rahmet vardır' gerçeği olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Bu gecede ortak ahdimiz, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vurguladığı, Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı/ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı' hakikati olmalıdır.' ifadesini kullandı.

Bedir İmanı

İslam coğrafyasının kan ve gözyaşından kurtulamadığı, bunun hakta birlik anlayışından uzaklaşma sebebiyle neşet ettiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Yüce milletimiz Akif'in Çanakkale Şühedasını tarif eden 'Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/ Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman/ Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram? Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkam' imanını tecdid ederek, Bedir imanında yeni bir uyanışın öncüsü olmayı sürdürecektir. ' dedi.

'Hak şerleri hayreyler'

Tüm dünyayı etkisi altında bulunduran covid 19'la mücadelede Türkiye'nin küresel çapta örnek alınan bir mücadele verdiğini; Türk Milletinin kimyasında bulunan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma hasletiyle mağdur ülkelerin imdadına yetiştiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bu özel iklimde devletimize duacı olmalı, İbrahim Hakkımızın: "Hak şerleri hayr eyler/Zan etme ki ğayr eyler/Arif anı seyr eyler/Mevla görelim neyler/ Neylerse güzel eyler. ' teslimiyetinde gönüllerimizi bir tutmalıyız. ' tavsiyesini paylaştı.

'Seyreyle güzel kudret-i mevla neler eyler'

Milletvekili Aydemir, 'İslam aleminin Kadir Gecesi heyecan, coşku ve vecdini tebrik ediyor, Alvarlı Muhammed Lütfi Efemin, 'Seyreyle güzel kudret-i Mevla neler eyler/ Allaha sığın adl-i teala neler eyler' niyazında bulunuyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA