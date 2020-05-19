Aydemir: "Rabbim dirliğimizi daim kılsın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydemir: "Rabbim dirliğimizi daim kılsın"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bin aydan hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesinde niyazımız tek: 'Rabbim Yüce Milletimizin birliği, dirliğini daim; kardeşliğimizi kaim kılsın.

Aydemir:
19.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:05

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bin aydan hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesinde niyazımız tek: 'Rabbim Yüce Milletimizin birliği, dirliğini daim; kardeşliğimizi kaim kılsın. İslam aleminde vahdet ve tevhidi hakim; aziz milletimize kin ve tuzak niyeti besleyenlerin emelini akim kılsın" dedi.

Kadir Gecesinin tüm inanlar için ortak ve deruni bir mesaj verdiğini, bunun 'birlikte rahmet vardır' gerçeği olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Bu gecede ortak ahdimiz, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vurguladığı, Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı/ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı' hakikati olmalıdır.' ifadesini kullandı.

Bedir İmanı

İslam coğrafyasının kan ve gözyaşından kurtulamadığı, bunun hakta birlik anlayışından uzaklaşma sebebiyle neşet ettiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Yüce milletimiz Akif'in Çanakkale Şühedasını tarif eden 'Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/ Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman/ Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram? Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkam' imanını tecdid ederek, Bedir imanında yeni bir uyanışın öncüsü olmayı sürdürecektir. ' dedi.

'Hak şerleri hayreyler'

Tüm dünyayı etkisi altında bulunduran covid 19'la mücadelede Türkiye'nin küresel çapta örnek alınan bir mücadele verdiğini; Türk Milletinin kimyasında bulunan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma hasletiyle mağdur ülkelerin imdadına yetiştiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bu özel iklimde devletimize duacı olmalı, İbrahim Hakkımızın: "Hak şerleri hayr eyler/Zan etme ki ğayr eyler/Arif anı seyr eyler/Mevla görelim neyler/ Neylerse güzel eyler. ' teslimiyetinde gönüllerimizi bir tutmalıyız. ' tavsiyesini paylaştı.

'Seyreyle güzel kudret-i mevla neler eyler'

Milletvekili Aydemir, 'İslam aleminin Kadir Gecesi heyecan, coşku ve vecdini tebrik ediyor, Alvarlı Muhammed Lütfi Efemin, 'Seyreyle güzel kudret-i Mevla neler eyler/ Allaha sığın adl-i teala neler eyler' niyazında bulunuyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Ebru Şallı Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Galatasaray Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Aydemir: "Rabbim dirliğimizi daim kılsın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 10:05:36. #1.15#
title