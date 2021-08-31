Aydemir: 'Dadaşlar Eser Siyasetinden memnun'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum ilçeler saha istişaresi programı Ağustos ayı etabının son çalışmasını Aziziye ilçesinde gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum ilçeler saha istişaresi programı Ağustos ayı etabının son çalışmasını Aziziye ilçesinde gerçekleştirdi. Aziziye ilk etap istişarelerinde Kahramanlar, Özbilen, Kumluyazı'da Dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, Aziziye 2'inci etap programı kapsamında Yarımca, Tınazlı, Söğütlü, Ağören, Ömertepe ve Adaçay'da dadaşlarla bir araya geldi.

Ak Heyet Yine Sahada

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Turan, AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Rıza Altunayar ve AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve yönetim Kurulu üyelerinin oluşturduğu heyetle birlikte Aziziye'de Dadaşların nabzını tutan Milletvekili Aydemir, AK Parti Kırsal alan yaklaşımını paylaştı, siyaset ve ekonomi gündemine dair tespitleri aktardı, Dadaşların salgınla mücadele, tarımsal destekler, sosyal koruma kalkanı ekseninde memnuniyetlerini değerlendirdi.

Milletvekili Aydemir'in Değerlendirmesi

Vatandaş memnuniyetinin esas olduğu, siyasette karneyi milli iradenin verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, çalışma gerçekleştirdiği ilin diğer ilçelerinde olduğu gibi Aziziye'de de vatandaşın yerel ve genel yönetim hizmetlerine ilişkin memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu belirtti. Milletvekili Aydemir, 'Dadaşlar eser siyasetinden memnun. Dadaşlar meselelere çözüm odaklı AK Yaklaşımı minnettarlıkla karşılamaya devam ediyor. ' dedi.

Yarımca'da Ak Gündem

AK Parti Heyeti Aziziye 2'inci etap Saha Çalışması kapsamında Yarımca Mahallesinin konuğu oldu. Mahalle sakinlerini ziyaret ederek bire bir görüşme imkanı bulan Milletvekili Aydemir, tarımsal destekler, sulama yatırımları hakkında bilgi verdi, Yarımca çiftçisinin görüşlerini aldı.

Erzurum'da ata sporu ciritin özel bir önem bulduğu, küçük çocukların bile at üstünde ata sporu yaptığı Yarımca'da sohbetlerin odağı At yetiştiriciliği oldu. Milletvekili Aydemir, Erzurum'da Hara kurulması ve Hipodrom tesisi projelerini anlatarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konuyu gündeme taşıdığını hatırlattı.

Aydemir Tınazlı'nın Nabzını Tuttu

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin 2'inci ziyaret adresi Aziziye Tınazlı'ydı. Muhtar Şahin Köse ve köy heyetinin ağırladığı Milletvekili Aydemir ve AK Parti temsilcileri Tınazlı sakinleriyle hasbıhalde bulundu. Tınazlı'da gündem siyasetteki son gelişmeler ve ekonomideki gidişat üzerineydi.

Milletvekili Aydemir Cumhur İttifakı kaydında salgının olumsuz etkisine rağmen sürdürülen yatırım siyaseti, çiftçi, besici ve esnaf odaklı destekleme proje ve programları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Tınazlı adına görüşlerini paylaşan Muhtar Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven ve saygılarının zirvede olduğunu, AK Parti kadrolarına şükran duyduklarını kaydetti.

Ak Heyetten Adaçay Buluşması

AK Parti Heyeti Tınazlı sonrası Adaçay Mahallinde Dadaşlarla buluştu. Kuraklığın etkisine rağmen yapılan tarımsal hasatı şükürle karşıladıklarını belirten Adaçaylılar, mahallede AK Parti kadrolarınca yapılan hizmet ve vücut bulan eserlere müteşekkir olduklarını belirttiler. Adaçaylılara kalbi yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerini sunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duyulan sevgi ve hürmete, 19 yıllık AK sürece dualarıyla destek veren Adaçay halkına teşekkür etti.

Söğütlü'de Gündem Organik Tarım

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Delegasyonu, Doğu Anadolu Bölgesi geneli ve Erzurum özelinde sebze üretim adresi olan ve bu alanda markalaşan Söğütlü'de dadaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki gündem sebze pazarlama ağı üzerindeki beklentiler ve organik tarım oldu. Balıklıgöl'ü ile doğa turizminde de şöhret bulan Söğütlü'de dadaşlar verilen tarımsal destekler, kırsaldaki yaşama düzeyinin artışını hedefleyen alt ve üst yapı hizmetleri, Büyükşehir'in yaklaşımından ötürü minnettar olduklarını kaydederek, Milletvekili Aydemir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere kalbi şükran ve selamlarını emanet ettiler.

Ağören'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dualar Yükseldi

AK Parti Heyetinin bir diğer ziyaret adresi olan Ağören'de muhalefetin yalan, iftira siyasetine karşı ortak bir Dadaş Tepkisi vardı. Muhalefetin başını çektiği karalama ve yalan siyasetinin ülkeye, bölgeye ve ile hiçbir kazanım sağlayamayacağını belirten Dadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda, 19 yıllık süreç içinde hayal edilemeyecek yatırımların hayata geçirildiğini, reformların yapıldığını belirterek, 'Biz razıyız, Allah da razı olsun' niyazını paylaştılar.

Ömertepe İstişaresi

Milletvekili Aydemir ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan, AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Altunayar, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Coşkun ve yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyetin Aziziye ilçesindeki altıncı ve son ziyaret mekanı Ömertepe Mahallesi oldu. Milletvekili Aydemir, Ömertepelilere tarımda AK yaklaşımı anlattı, Erzurum'da açılan Tarım Meslek Lisesi hakkında bilgi verdi. Tarım Kampüsü projesi kapsamında öngörülerini aktardı, mahalle sakinlerinin beklentilerini de tespit etti. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı paylaşımında, 'Çelebice yaklaşımlarından dolayı başta muhtarımız olmak üzere bütün hemşehrilerimize sonsuz şükranımız var. Talepleri baştacı. " ifadesini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı