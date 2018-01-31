Aydemir: 'Ak Kadro Adalet Tecellisinin Takipçisi'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Kadro, şehitlerimiz, gazilerimiz ve dahi bütün milletimiz adına adalet tecellisinin takipçisi olacaktır.' dedi.

'AK KADRO ADALET TECELLİSİNİN TAKİPÇİSİ'

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay'la birlikte, Sincan'da görülmekte olan FETÖ davalarından Muhafız Alayı, Jandarma ve Kaset Kumpası duruşmalarını takip eden Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Sincan'da, vatanımıza kasteden ve tarihte eşi görülmemiş hainlerden müteşekkil FETÖ duruşmalarını takipteyiz. Bu arada, "Kaset Kumpas" davasını da izliyoruz. AK Kadro, şehitlerimiz, gazilerimiz ve dahi bütün milletimiz adına adalet tecellisinin takipçisi olacaktır.' kaydını düştü.

'İHANETİN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER'

FETÖ iblislerinin, adalet önünde milli iradeye karşı giriştikleri ihanetin bedelini en ağır biçimde ödeyeceklerini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Sincan'da FETÖ davalarından Muhafız Alayı, Jandarma ve Kaset Kumpası duruşmalarını Genel Başkan Başdanışmanımız Yasin Aktay 'la takip ettik. İfadeleri Erzurum aforizmasıyla değerlendirme şöyle olsun... "Sende var, bende var, onlar pir-u pak" Utanmaz hainler.'ifadesini kullandı.

AYDEMİR'İN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir, duruşma sonrasında basına değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Aydemir, 'Haşhaşi tanımının çok masum kalacağına vurgu yaparak, çok daha dikkat üzere olmamız gerektiğini aktardık. FETÖ iblislerinden tarih de adalet de hesap soracak, bu melun ihanet odağı milli irade vicdanında hak ettiği cezayı bulacaktır.' dedi. - ERZURUM