Ayda'dan iyiyim pozu
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Ayda'dan iyiyim pozu

21.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:02
Ayda'dan iyiyim pozu

İzmir Depremi'nde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediyespor'un antrenmanına konuk oldu.

İzmir Depremi'nde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediyespor'un antrenmanına konuk oldu.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un daveti üzerine Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı. Koronavirüs pandemisinden önce seyirciye açık oynanan maçlarda takımı yalnız bırakmayan Atakan ve Ayda'ya imzalı forma ve basketbol topu hediye eden Başkan İduğ, "Atakan ve Ayda'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bornova Belediyesi olarak her zaman iki yavrumuzun yanında olacağız" dedi.

Bornova Belediyespor'un çalışmalarını sürdürdüğü Bornova Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan antrenmana katılan Ayda ve Atakan bir süre basketbolcularla sohbet etti. Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları, koç Faruk Beşok ve Başkan İduğ'un imzaladığı formayı sırtına geçiren Atakan, hayranı olduğu oyuncularla tek pota maç yaptı. Yeteneklerini sergileyen Atakan'ı dikkatle izleyen Başkan İduğ, minik Atakan'a oyuncak araba ve imzalı basketbol topu hediye etti. Takım oyuncularına da hitap eden Başkan İduğ, "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig'e çıkalım" diye konuştu.

Başkan İduğ: "Çocukların mutluluğu her şeyden önemli"

Bornova Belediyesi olarak depremin yaşandığı günden itibaren sosyal yardım faaliyetlerinin hızlandırıldığını dile getiren Başkan İduğ, "Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm birimlerimiz aralıksız çalışıyor. Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor. Bugün de takımımızın taraftarı olan Atakan ve Ayda'yı ağırladık. Hem onlar hem de biz çok mutlu olduk" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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