Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne
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Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne

03.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:22

İzmir'de 91 saat sonra enkaz altında çıkartılan Ayda bebek, hastaneye götürüldüğü sırada sağ olarak çıkartıldığı enkaza dönerek "Anne" diye seslendi.

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e sağ olarak ulaştı. Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı.Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada "Anne" diye seslendi.

ENKAZ ALTINDA ANNESİYLE Mİ KONUŞTU?

Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Küçük kızın çıkartıldığı alanda çalışmalar devam ediyor.

Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:22:41. #1.15#
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