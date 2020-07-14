Ayçiçek balının teneke fiyatı belirlendi
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Ayçiçek balının teneke fiyatı belirlendi

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Ayçiçek balının peşin para teneke fiyatı 400 lira." dedi.

14.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:52

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Ayçiçek balının peşin para teneke fiyatı 400 lira." dedi.

Sarıoğlu, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Türk Arıcısının Sektörde Yaşadığı Sorunlar ve Çözümleri" panelinde yaptığı konuşmada, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini en iyi yöneten ülkenin, Türkiye olduğunu belirten Sarıoğlu, "Bu süreci en rahat atlatan arıcılık ve tarım sektörü oldu. Bizim için yarım saatte genelgeler çıkartıldı. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Platform olarak derdimiz, ülkemiz arıcısının problemlerinin doğru tespit edilip hükümetimizin gerekli kurumlarına bu sorunları götürüp, çözmek. 10 aylık süreçte bunu ispatladık." diye konuştu.

Sarıoğlu, hükümetin, üreticinin problemleri için anında çözüm ürettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

" 'Geleceğiz, balınızı alacağız, paranın 3'te birini peşin vereceğiz, analiz yapacağız' diyecekler, bu tezgaha gelmeyin. 'Yeter, söz Türk arıcısının' diyoruz. Tavsiye edilen taban fiyat, ayçiçek balının teneke fiyatı 400 liradır. Kaç teneke olursa olsun, isterseniz 'bu gece yüklüyoruz' deyin, ayçiçek balının peşin para teneke fiyatı 400 liradır. Elinde balı hazır olan arkadaşlar temsilciliklerimize ulaşsın."

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da tarım ve hayvancılığın salgın döneminde ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Salgın sürecinde üreticilerin işinin başında üretime devam ettiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Topraklarımızın ve toplum sağlığının korunması için dikkat etmemiz gereken konular var. Daha önceden taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili adımlar atacağımızı söylemiştik. Bununla ilgili belli adımlar atmıştık ama bunu kanunlaştırmamız gerekiyordu. Çok şükür bunlar komisyondan geçti, sadece kanunlaşması, yasalaşması kaldı. Yakın zamanda bunlar da kanunlaşınca sizlerin ürettiği ürünler daha değerli hale gelecek. Üreticilerimizin sıkıntılarını görüşüyoruz. Bunların çözümü için gerekli yerlere iletiyoruz."

Panele Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, sanatçı Mahmut Tuncer, birlik başkanları ve üreticiler de katıldı.

Ayçiçek balının teneke fiyatı belirlendi

Kaynak: AA

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