Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, katıldığı programda regl, adada kişisel bakım ve iç çamaşırı gibi merak edilen soruları tüm içtenlikle yanıtladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 ile yıldızı parlayan kadın futbol takımı oyuncusu Aycan Yanaç, eski yarışmacılardan Semih Öztürk'ün YouTube kanalına konuk oldu. Yanaç, programda ekranda gösterilmeyen ve konuşulmayan detaylarla ilgili de bilgi verdi.

"BESLENEMEDİĞİMİZ İÇİN REGL OLAMIYORDUK"

Öztürk'ün "Survivor'da regl olunduğunda nasıl yarışıyordunuz?" sorusuna cevap veren Yanaç, "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk."

"2-3 TANE İÇ ÇAMAŞIR ALMAMIZA İZİN VERİLİYORDU"

Aycan Yanaç "İç çamaşırı giyebiliyor muydunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Tabii ki de üstümüzde kıyafet tek bir tane vardı. Ara sıra değiştiriyorduk. Ceketimiz, uzun eşofmanımız vardı. İki üç tane de iç çamaşırına çantamızda izin veriyorlardı."

"KADINLARIN TÜY SORUNU OLMUYORDU"

Survivor'da yarışan kadınlar hakkında en merak edilen sorularında biri de tüyler ile nasıl başa çıktıklarıydı. Bu konu hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Aycan Yanaç, "Genellikle bütün kadınlar Survivor'a gitmeden lazer oluyorlar. Kimsenin ağdaya ya da jilete ihtiyacı olmuyordu. Öyle bir problem yaşamıyordu" dedi.