Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli?

Ayça Çağla Altunkaya, son günlerde adı en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Acun Ilıcalı ile görüntülenen Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda Acun Ilıcalı ile adı anılan Ayça Çapla Altunkaya, en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Sık sık Acun Ilıcalı ile görüntülenen Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuş ve basketbol ile ilgilendiği biliniyor.

İkametine Yalova'da devam eden 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde görüntülenmişti.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte olduğu Ilıcalı'ya ait olan sürat teknesinde yakalanan görüntülerle ortaya çıkmıştı. Survivor 2021 çekimlerindeki bir karesinin yayınlanmasının ardından magazinde ismi oldukça gündeme gelmiştir. Ayça Çağla Altunkaya' yı görenler Acun Ilıcalı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı ile benzerliğini gözden kaçırmadı.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 doğumlu olup 21 yaşında ve Yalovalıdır. Basketbol ile ilgilendiği bilinen Ayça Çağla Altunkaya hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Ayça Çağla Altunkaya eğitim hayatına Nişantaşı Üniversitesi'ndedevam etmektedir.