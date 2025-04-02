Aybüke Pusat yerine Teşkilat dizisinde kim oynayacak sorusu, dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta "Neslihan" karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılması sonrası, bu rolü kimin devralacağı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'ın yerine hangi oyuncu gelecek?

AYBÜKE PUSAT YERİNE TEŞKİLAT DİZİSİNDE KİM OYNAYACAK?

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisindeki rolüne son verildiğini resmen açıkladı. Sobacı, yaptığı açıklamada "Kurumsal ilkelerimizle örtüşmeyen bu tutum nedeniyle söz konusu oyuncunun projedeki rolü sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı. Böylece, Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı sorusunun cevabı kesinleşmiş oldu.

AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Aybüke Pusat'ın TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığı konusunda şu an için resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Son günlerde Pusat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı, çeşitli tepkilere neden olmuş ve bu durum, dizideki geleceği hakkında spekülasyonlara yol açmıştır. 'Ekonomik boykot' çağrılarına destek paylaşımında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.