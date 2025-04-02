Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin en çok merak edilen genç oyuncuları arasında yer alan Aybüke Pusat kimdir sorusu, Google'da sıkça aratılan konular arasında. Güzelliği kadar yeteneğiyle de beğeni toplayan oyuncu, hem konservatuvar eğitimi hem de ekran kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir gibi sorulara yanıt arayanlar için detaylı biyografik bilgileri ve kariyer öyküsünü derledik. İşte Aybüke Pusat'ın hayatı ve başarı dolu kariyerinin detayları…

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu, model ve balerindir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir.

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk kariyerine aynı yıl "Medcezir" dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle başlamış, ardından "O Hayat Benim" ve "Familya" gibi dizilerde rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında "Söz" dizisinde Bahar Kutlu karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Sonrasında "Şahin Tepesi", "Her Yerde Sen", "50m2", "Hayaller ve Hayatlar" gibi projelerde yer almıştır. 'Ekonomik boykot' çağrılarına destek paylaşımında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.