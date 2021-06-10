Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar
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Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismini kaldırmak için açılan mahkemeden vazgeçmediler Milletvekili Mustafa Canbey: "Edremit'te şehidimizin isminin Anadolu lisesine verilmesinin önüne hiç kimse geçemeyecek" Balıkesi'in Edremit ilçesinde...

Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismini kaldırmak için açılan mahkemeden vazgeçmediler

Milletvekili Mustafa Canbey: "Edremit'te şehidimizin isminin Anadolu lisesine verilmesinin önüne hiç kimse geçemeyecek"

BALIKESİR - Balıkesi'in Edremit ilçesinde Körfez Anadolu Lisesi'in isminin "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmesinin mahkemelik olması kamuoyu vicdanını rahatsız ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 1933 yılında ortaokul olarak hizmete açılan, 1956 yılında 22 derslikli lise olarak eğitime devam eden Edremit Lisesi'nin adı, 2010 yılında "Körfez Anadolu Lisesi" oldu. Okulun eski mezunlarından Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edildi. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran şehit öğretmenin anne ve babası, okula kızlarının adının verilmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ardından okulun adı "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi" oldu.

Kararın ardından Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi, okulun eski ismini alması için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Şehit öğretmenin adının değiştirilmesi için yapılan bu başvuru Edremit'te tepkiyle karşılandı. Tepkilere rağmen Edremit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Hasan İleri tarafından açılan dava devam ediyor. Ülke kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetiminin geri adım atmaması kamu vicdanını rahatsız ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, "Dün, Edremit'imizin çocuğu olan, Körfez Anadolu Lisesinde okuyan ve oradan mezun olup Batman'a giden. Batman Kozluk'ta terör örgütünün saldırısına hedef olan Aybüke Yalçın kızımızın şehadetinin 4. yıl dönümüydü. Kendisini rahmet ile andık" dedi.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Canbey, "Bir taraftan Aybüke kızımızı anarken, onu hatırlarken, bir taraftan da Edremit'te kendisinin isminin mezun olduğu okula verilmesinden rahatsız olanların açtığı davanın geri çekilmemesini de takip ediyoruz. Özellikle şehidimizin babası dün yaptığı açıklamada üzüntülerini belirtti. Edremit gibi bir yerde şehidimizin isminin okuldan kaldırılmaya çalışılmasını doğru bulmuyorum. Bu davanın geri çekilmesini istiyoruz. Fakat ısrarla dava geri çekilmiyor. Bu davayı sürdürüyorlar. Şunu bilmek gerekiyor. Şunun altını çizmek gerekiyor. Balıkesir Kuva/i Milliye şehri, Edremit de bizim şehrimiz. Edremit'te şehidimizin isminin Anadolu Lisesine verilmesinin önüne hiç kimse geçemeyecek" dedi.

Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, okulun isminin yaklaşık 10 yıl önce bir kez daha değiştiğini ve Edremit Lisesi isminin Körfez Anadolu Lisesi olduğunu vurgulayarak, "İsim ile ilgili mahkeme sürece şu anda devam etmekte" dedi.

2010 yılında Edremit Lisesi'nin isminin "Körfez Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmesine karşı çıkmayan, ancak okulun isminin "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmesini ise mahkemeye taşıyan Edremit Lisesi Mezunları Derneği yönetiminin tavrı Edremitlileri üzüyor.

Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar
Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar
Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar
Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatmaya devam ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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