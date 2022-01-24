Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul 'Artuk Bey' Ayberk Pekcan öldü mü, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?

Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970'de Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Pekcan Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey, Poyraz Karayel (2014), Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin dizilerinde rol aldı. Son dakika haberlerinin ardından Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Artuk Beyi Ayberk Pekcan kaç yaşında vefat etti? sorularına yanıt arandı.

MERSİN (Haberler.com) - Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi. Pekcan'ın ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Diriliş Ertuğrul 'Artuk Bey' Ayberk Pekcan öldü mü, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?

AYBERK PEKCAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakıma alınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

KANSER OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Ekim ayında kanser olduğunu duyuran Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla."

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberler.com - Gündem