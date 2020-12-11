Ayaz bebek, destek bekliyor
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Ayaz bebek, destek bekliyor

11.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:09
Ayaz bebek, destek bekliyor

İZMİR'in Tire ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 1.5 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'ın sağlığına kavuşması için 6 ay içinde ABD'de 'zolgensma gen tedavisi' olması gerekiyor.

İZMİR'in Tire ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 1.5 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'ın sağlığına kavuşması için 6 ay içinde ABD'de 'zolgensma gen tedavisi' olması gerekiyor. Maddi imkanı olmayan Halide ve Ali Sındıraç çifti, gen tedavisi için 2.5 milyon dolar gerektiğini belirtip, yardım istedi.

Tire'de yaşayan Halide ve Ali Sındıraç'ın 2 çocuğundan biri olan 1.5 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'a 15 aylık iken SMA Tip 2 tanısı konuldu. O günden bu yana çocuklarının iyileşmesi için çaba gösteren Sındıraç Ailesi, çareyi yurt dışında buldu. ABD'de yapılacak bir gen tedavisi ile Ayaz'ın iyileşebileceğini ifade eden Sındıraç Ailesi, tedavi için gerekli olan parayı denkleştiremiyor. Tedavinin 2 yaşına kadar uygulanması gerektiğini söyleyen Sındıraç Ailesi, şimdi başlattıkları bağış kampanyasına destek bekliyor.

'BAĞIŞLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Anne Halide Sındıraç, Mehmet Ayaz'ın iyileşmesi için bağışlara ihtiyaçlarının olduğunu belirtip, "Mehmet Ayaz Sındıraç, 18 aylık. SMA Tip 2 hastası. Bu tanı 15 aylık iken konuldu. Mehmet Ayaz yürüyemiyor, emekleyemiyor. Kaslarındaki gerilemeden dolayı hareketleri kısıtlanıyor. Biz Ayaz için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya destek bekliyoruz. Çünkü oğlumun iyileşmesi için ABD'deki gen tedavisini alması gerekiyor. Bu tedavinin maliyeti yaklaşık 2.5 milyon dolar tutuyor. Oğlumun bu tedaviyi alabilmesi için bağışlarla desteğe ihtiyacımız var. Bu rakam bizim karşılayabileceğimiz bir rakam değil" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğit SOYLU

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