Ayaydın-Mıroglıo Grup'ta Üst Düzey Atama

Ayaydın-Miroglio Grup Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Stratejisi Direktörlüğü'ne, Vodafone'da dijitalleşen müşteri davranışlarında fark yaratan müşteri deneyimi yaratmak üzere Müşteri Deneyimi ekibine liderlik yapan Şehnaz Tuğasaygı getirildi.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak, gıda sektöründe faaliyet gösteren Tetra-Pak'da İş Geliştirme bölümünde kariyerine başlayan Şehnaz Tuğasaygı, Aksigorta Pazarlama ekibinde ve Türkiye Telekomünikasyon sektöründe Telsim'de çeşitli görevler gerçekleştirmiş, 2006 yılında Vodafone'un Telsim'i satın alması ile birleşme sürecinde aktif görev almış ve devamında Vodafone Türkiye Pazarlama organizasyonunda çalışma hayatına devam etmiştir.

Kariyer basamaklarında özellikle Telekom sektöründe Analiz ve Raporlama, Ürün Yönetimi, CRM ve Sadakat Programları, Strateji ve Planlama, Tüketici İçgörüsü ve Pazarlama Araştırmaları alanlarında görev aldı. 2017 yılı itibariyle "Müşteri Deneyimi" ekibinde liderlik yaparak, dijitalleşen müşteri davranışlarında fark yaratan müşteri deneyimi projelerini gerçekleştirdi. Tuğasaygı, aynı zamanda 2014 yılında başladığı koçluk ve mentörlük eğitimlerini ve CTI Co-active Koçluk Sertifikasyon Programı'nı tamamlayarak CPCC ünvanı ile koç, mentör ve eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.