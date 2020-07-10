Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
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Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı

Danıştay'ın kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Ayasofya resmen ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar TBMM Genel Kurulu'nda okunduğu sırada, bazı milletvekillerinin kararı ayakta alkışladığı, bazılarının ise oturarak tepkisiz kaldığı görüldü.

10.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:09

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın kararı sonrası Ayasofya'nın cami almasının önü açıldı.

ERDOĞAN KARARNAMEYİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasını sağlayan kararnameyi imzaladığını Twitter'dan duyurdu. Erdoğan, paylaşımına "Hayırlı olsun" yazdı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmileşmiş oldu.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı

CUMHURBAŞKANI KARARI TBMM GENEL KURULU'NDA OKUNDU

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Bazı milletvekillerinin kararı ayakta alkışladığı, bazılarının ise oturarak tepkisiz kaldığı görüldü.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı

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