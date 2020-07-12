Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
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Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi

Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesine bir tepki de Ermenistan'dan geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili "Derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

12.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:20

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, "Türk yetkililerin, UNESCO Dünya Miras Alanı olan Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararından derin endişe duyuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SON KARARI AYASOFYA'NIN MİSYONUNA NOKTA KOYUYOR"

Ayasofya'nın yalnızca tarihi ve kültürel bir anıt değil tarih boyunca dini, kültürel ve siyasi önem taşıdığının altını çizen Nağdalyan şöyle devam etti: "Ayasofya'ya müze statüsü verilmesi ve UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'ne eklenmesi medeniyetler çatışmasının değil işbirliği ve insanlığın birlik olmasının bir sembolüydü. Maalesef Türk yetkililerin bu son kararı, Ayasofya'nın bu önemli misyonuna ve sembolize ettiği şeylere nokta koyuyor."

"ULUSLARARASI TOPLUM YAKINDAN TAKİP ETMELİ"

Ayasofya kararının, UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'nin amacı ve anlamında büyük değişiklikler yapılması konusunda 'tehlikeli bir emsal' teşkil ettiğini savunan Nağdalyan, "Uluslararası toplum, özellikle UNESCO, Türkiye'de benzer statüdeki tarihi alanların korunmasını yakından takip etmeli" dedi.

Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Haber Yorumları (2)
BULUT: Avrupadaki. Bütün. Camiler. Kapatillsin. O. Zaman. Akilari baslarina gelir
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ÖNEMSİZ: Sana ne. . .
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