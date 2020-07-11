Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak cami yolunun açılması hakkında açıklama yaptı. Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını hatırlatan Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak, karardan endişe duyduğunu bu adımdan geri dönülmesini talep etti.

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Danıştay'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürme yönündeki kararına tepki gösterdi. Biden, karardan dolayı 'derin üzüntü duyduğunu' dile getirdi. Biden'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ayasofya bir mimari harikadır ve birçok inanç tarafından kıymet verilen kutsal bir alandır. Son 85 yıldır Ayasosfya bir müzeydi, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin geldiği, hayranlık duyduğu ve dua ettiği bu kutsal alan 1985'ten beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası statüsüne sahipti. Türk hükümetinin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararından dolayı derin üzüntü duyuyorum ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu kararı tersine çevirip bu kıymetli yerin herkese eşit erişim sağlayan mevcut müze statüsünün korunmasını tavsiye ediyorum." Joe Biden