Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı? Hangi devlet zamanında inşa edildi? Kronolojik sırası
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Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı? Hangi devlet zamanında inşa edildi? Kronolojik sırası

Uzun bir aradan sonra tekrardan camiye çevrilen Ayasofya ilk olarak ne zaman kim tarafından yapıldığı merak konusu oldu. Ayasofya ilk kez hangi devlet zamanında inşa edilmiştir tür detaylarına haberimizden bakabilirsiniz.

Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı? Hangi devlet zamanında inşa edildi? Kronolojik sırası
24.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:38

Ayasofya 24 Temmuz Cuma itibariyle cami olarak açılacaktır. Yaklaşık 1500 yıllık Ayasofya ilk olarak katedral şeklinde inşa edilmişti. Peki Ayasofya'nın Katedral ve Cami olma kronolojik tarihi sırası nasıldır? Ayasofya'yı ilk kim inşa etti, hangi devlet zamanında yapıldı?

AYASOFYA NE ZAMAN KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Ayasofya ilk olarak Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından mimarlar Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemios'un desteğiyle, M.S. 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedralidir. Ayasofya zamanla Ortodoks ve Katolik mezhepler arasında değişime uğramıştır.

1453 yılında Ayasofya, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Ardından yıllardır cami olarak kalan Ayasofya, 1935 yılında Müze'ye çevrilmiştir. 2020 yılında ise Cumhurbaşkanlığı tarafından tekrardan cami statüsü kazanmıştır.

6. yüzyılın ünlü bilim adamları, fizikçi Miletli İsidoros ve Trallesli matematikçi Anthemius'un yönettiği Ayasofya'nın inşaatında yaklaşık 10.000 işçinin çalıştığı ve I. Justinianus'un bu iş için büyük bir servet harcadığı rivayet edilmektedir.

Ayasofya yapım tarihi : Milattan sonra 532-537 yılları arasında

Ayasofya hangi devlet inşa etti : Bizans Devleti (I. Justinianus)

Ayasofya mimarları kim : Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemios

Ayasofya inşaasında kaç işçi çalışmıştır : 10 bin işçi

AYASOFYA HANGİ DEVLET ZAMANINDA İNŞA EDİLDİ?

Ayasofya Bizans Devleti tarafından 532-537 yılları arasında inşa edilmiştir. Mimarları ve tasarımcıları Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemios'dur. Dönemin Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılmıştır.

AYASOFYA KRONOLOJİK SIRALAMASI

537 - 1054 yılları arası : Katedral

1054 - 1204 yılları arası : Doğu (Yunan) Ortodoks katedrali

1204 - 1261 yılları arası : Roma Katolik katedrali

1261 - 1453 yılları arası : Doğu (Yunan) Ortodoks katedrali

1453 - 1931 yılları arası : Cami

1935 - 2020 yılları arası : Müze

2020 - günümüz : Cami

AYASOFYA'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en eski katedralidir.

Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca (1520'de İspanya'daki Sevilla Katedrali'nin inşaatı tamamlanana dek) dünyanın en büyük katedrali unvanına sahip olmuştur.

Günümüzde yüz ölçümü bakımından dördüncü sırada gelmektedir.

Dünyanın en hızlı (5 yılda) inşa edilmiş katedralidir.

Dünyanın en uzun süreyle (15 yüzyıl) ibadet yeri olmuş yapılarından biridir.

Kubbesi "eski katedral" kubbeleri arasında çapı bakımından dördüncü büyük kubbe sayılmaktadır.

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