Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
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Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif

Ayasofya'nın ibadete açılması üzerine, Yunan Parlamento Üyesi ve Yunan Çözümü Partisi lideri Kyriakos Velopoulos'tan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev hakkında iğrenç bir teklif geldi. Velopoulos, Atatürk Evi Müzesi'nin sözde "Rum Kırımı'na adanmış bir müze" olmasını teklif etti.

11.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:29

1934 yılından bu yanamüze olarak hizmet veren Ayasofya'nınn yeniden ibadete açılması Yunanistan'ı çıldırttı. Yunan Parlamento Üyesi ve Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) partisi lideri Kyriakos Velopoulos, Ayasofya'nın yeniden cami olmasına misilleme olarak, Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'nin sözde "Rum Kırımı'na adanmış bir müze" olmasını teklif etti.

"TÜRK MALLARINA AMBARGO UYGULANMALI"

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre, Elliniki Lisi partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, İstanbul'daki Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürme kararına misilleme olarak, Türk sınırlarının kapatılması ve malların geçişi için genel bir ambargo uygulanmasını önerdi. Velopoulos, "Hükümet, siyasi partiler ve her Yunan, partimizin parlamentoda uzun zamandır önerdiği somut eylemlere destek vermelidir. Tüm Türk malları ve bunların geçişi için sınırların derhal kapatılması, Türk mal ve hizmetleri genel ambargosu yürürlüğe girmelidir" dedi.

"YUNANLILAR İÇİN DARBEDİR"

Değişim Hareketi partisinin lideri Fofi Gennimata da Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hedef aldı. Gennimata, "Ayasofya'nın cami olması tüm Hıristiyanlığa hakarettir. Bu bizim, yani Yunanlılar için bir darbedir. Artık sözle değil yaptırımlarla cevap verilmeli" dedi.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif

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