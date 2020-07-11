Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun KHK'lılar, FETÖ'yle mücadele ve güncel politik konularda radikal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili olarak "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil" dedi.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararının ardından sosyal medyadan "hayırlı olsun" mesajları paylaşıldı.

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnamenin altına imza atma şerefi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Kendilerini en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TMM HATIRLATMASI

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ayasofya yeniden ibadete açılıyor, Rabbime hamdolsun. Cumhurbaşkanımız duyurdu, ilk cuma namazı 24 Temmuz'da eda edilecek. Tabii TMM (temizlik/mesafe/maske) kurallarına uymayı ihmal etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"RABBİMİMİZE HAMDOLSUN, MİLLETİMİZ VAROLSUN"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Yeni bir çağın başlangıcına şahit kılan Rabbimize hamdolsun. Hak yolda millete hizmette tarih yazanların Allah iki cihanda yüzlerini ak eylesin. Milletimiz varolsun." paylaşımında bulundu.

"KUTLU FETHİN EN GÜZEL HEDİYESİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih'in emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararı milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Ayasofya, tüm insanlığın ortak değeri olmaya devam edecektir." mesajını paylaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Ayasofya dirilişin sembolüdür, bizleri Osmanlı mirasından koparmak isteyenlere verilmiş en güçlü cevaptır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA