Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
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Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim

Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğimBURSA'da, Ayasofya Müzesi'nin tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir (75), Danıştay'da açtığı davayı kazandı.

10.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:50

Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim

BURSA'da, Ayasofya Müzesi'nin tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir (75), Danıştay'da açtığı davayı kazandı. Karara çok sevindiğini söyleyen Kandemir, "Cami olduğu zaman Ayasofya'daki ilk namaza gideceğim. Bundan sonraki davamız Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet'in Vakfını cami olarak açmak" dedi.

Bursa'da, emekli matematik öğretmeni İsmail Kandemir, İstanbul'daki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır verdiği mücadeleyi kazandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı. Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.

MÜZE KARARI İPTAL EDİLDİ

Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği üzerinden, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da yeniden Danıştay'da dava açtı.

Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürdü. Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, geçen hafta 2 Temmuz'da görülen duruşmada, kararın 15 gün içinde açıklanması kararlaştırıldı. Bugün kararını açıklayan Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.

'ÇOK SEVİNÇLİYİM, İLK NAMAZA GİDECEĞİM'

Danıştay'ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kandemir, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederim. İslam adına bu karara çok sevindim. Cami olduğu zaman Ayasofya'daki ilk namaza gideceğim. Umarım Danıştay kararından sonra süreç hızlı ilerler. Caminin faaliyete geçmesi için çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Cumhurbaşkanımız ile beraber çalışacağız" dedi.

'BUNDAN SONRAKİ DAVAMIZ FATİH SULTAN MEHMET VAKFINI CAMİ YAPMAK'

İsmail Kandemir, bundan sonraki davasının Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nı cami olarak açmak olduğunu belirterek "Bundan sonraki davamız Yunanistan'daki Fatih Sultan Mehmet'in Vakfını cami olarak açarak, Atina'da cami statüsünün gelişmesini ve Müslümanların bundan faydalanmasını diliyorum" diye konuştu.

Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim

Kaynak: DHA

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