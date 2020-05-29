Ayasofya'da okunacak dua Yunanistan'ı rahatsız etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında bugün, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında bugün, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan medyasında, "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma...", Helenizm'e karşı meydan okuma" cümlelerinin yeraldığı başlıklara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında bugün, Ayasofya'da Fetih suresi okunacağını açıklanacağını duyurdu. Açıklama, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan medyasında, "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma...", Helenizm'e karşı meydan okuma" cümlelerinin yeraldığı başlıklara yer verildi.

"TÜRKLERDEN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MEYDAN OKUMA"

Yunan medyası "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." gibi manşetlerle Ayasofya'da okunacak Fetih Suresi karşısında tepkilerini gösterdi.

Kaynak: DHA