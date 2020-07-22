Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu
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Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu

İmam Hatip öğrencilerinin Fetih Suresini okuması Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı Ömer Bahçeci'nin konuşması Dua edilmesi Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okunduOSMANİYE - Osmaniye'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerince, "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliği...

22.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:15

İmam Hatip öğrencilerinin Fetih Suresini okuması

Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı Ömer Bahçeci'nin konuşması

Dua edilmesi Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu

OSMANİYE - Osmaniye'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerince, "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliği kapsamında Beyazıt Meydanı ile eş zamanlı olarak Fetih Suresi okundu.

Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda imam hatip öğrencileri Fetih Suresi okudu.

Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı Ömer Bahçeci, Ayasofya'nın cuma namazıyla ibadete açılacak olması dolayısıyla Fetih Suresi okuduklarını aktardı.

"Medeniyetimizin binlerce yıllık sembolü ve İstanbul'un fethinin nişanı Ayasofya, 86 yıl aradan sonra tekrar cami oluyor. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde ilk uğrak yeri, Rabb'ine şükretmek için gelip secdeye kapandığı mabetti. Bize bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun." diyen Bahçeci, şunları kaydetti:

"Dualarımız kabul oldu. Bir emaneti üstlendiğimizin bilinciyle, sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayız. Bir o kadar da huzurlu ve mutluyuz. Okuduğumuz binlerce Fetih Suresi ile bugün burada şükrümüzü eda ediyoruz."

Bahçeci, 24 Temmuz'da cuma namazında Ayasofya'da olacaklarını belirtti.

Etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu

Kaynak: AA

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