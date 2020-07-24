Ayasofya Camii kapalı olan yollar neler? Ayasofya sağlık hizmeti noktaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya Camii kapalı olan yollar neler? Ayasofya sağlık hizmeti noktaları

Ayasofya-i Kebir Camii olarak bilinen Ayasofya Camii, 86 yılın ardından ibadete açılıyor. 24 Temmuz günü ilk Cuma namazı ile cemaatin hizmetine sunulacak olan Ayasofya'ya hangi yollardan gidilebilir? 24 Temmuz hangi yollar kapalı?

Ayasofya Camii kapalı olan yollar neler? Ayasofya sağlık hizmeti noktaları
24.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:17

Ayasofya Camii sağlık hizmeti noktaları nerede? Koronavirüs salgını devam ederken, Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı öncesi sağlık hizmeti noktaları oluşturuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya trafiğe kapalı olan yolları ve sağlık hizmeti noktalarını vatandaşa duyurdu. İşte, Ayasofya Camii trafiğe kapalı olan güzergahlar...

24 TEMMUZ TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Köprüsü'nden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine,İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçük kayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergahları trafiğe açık olarak kullanılacak.

Ayasofya Camii kapalı olan yollar neler? Ayasofya sağlık hizmeti noktaları

Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren belirlenen yollar trafiğe kapalı olacak.

AYASOFYA CAMİİ SAĞLIK HİZMETİ NOKTALARI NEREDE?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından Ayasofya'da kılancak ilk Cuma namazı öncesi uyarılarda bulundu. Namaz öncesi koronavirüse karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Yerlikaya, sosyal mesaje ve maske uyarısını da yineledi. Ayrıca Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz için belirli yerlere sağlık hizmeti noktaları kuruldu.

Ayasofya Camii kapalı olan yollar neler? Ayasofya sağlık hizmeti noktaları
Sağlık Hizmet Noktaları

İlgili Haberler

Ayasofya trafik yoğunluğu ne durumda? Ayasofya'ya giden yollar açık mı, kapalı mı? Ayasofya yolları yoğun mu?
Ayasofya trafik yoğunluğu ne durumda? Ayasofya'ya giden yollar açık mı, kapalı mı? Ayasofya yolları yoğun mu?
Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta? Ayasofya Camii açılışı
Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta? Ayasofya Camii açılışı
86 yıl sonra Ayasofya Camii bugün yeniden ibadete açılacak
86 yıl sonra Ayasofya Camii bugün yeniden ibadete açılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı Güncel
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Politika
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken...
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Mensur Işık Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Erçel Acun Ilıcalı Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayasofya Camii kapalı olan yollar neler? Ayasofya sağlık hizmeti noktaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:17:29. #1.14#
title