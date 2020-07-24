Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta? Ayasofya Camii açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya namaz kılınacak alanlara misafir girişlerinin kaçta başlayacağını açıkladı. Kadınlar için namaz kılma alanı olacak mı? Ayasofya Cami'de kılınacak cuma namazı için son ayrıntılar da belli oluyor. Ayasofya'da cuma namazı için girişler kaçta olacak? Namaz kılacaklar kaçta giriş yapabilir? Ayasofya'ya nasıl gidilir?

24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılışı cuma namazı ile başlayacak olan Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açılmış olacak. Ayasofya Camii yarın cuma namazında cemaatine kavuşacak. Koronavirüs nedeniyle kısıtlı sayıda kişi cami içinde namaz kılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, caminin cumartesi sabahına kadar açık olacağını müjdesini verdi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI | AYASOFYA CAMİ AÇILIŞI KAÇTA?

"Ayasofya Camimizi yarın cuma namazı ile birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla yad ediyorum. 86 yıl ibadetsiz kalan mabedi, ibadetle buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere, şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.

Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşların yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.

Misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılıyor. Cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan alana gelinecek. Kontrol noktalarında polis tarafından arama yapılacak. Misafirlerimizin el ve sırt çantası getirmemelerini rica ediyoruz.

Namaz kılınacak alanlara misafir girişleri yarın sabah 10:00'dan itibaren sağlanacak. Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, toplam 101 ambulans görev yapacak.

İl dışından gelen misafirler için park yeri olarak Yenikapı etkinlik alanı tahsis edilmiştir. Misafirlerimiz Yenikapı'dan ücretsiz taşınacak. 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşılacak.

Bütün misafirlerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz.

Ayasofya Camii sabaha kadar açık olacak."

AYASOFYA CAMİİ'DE KADINLAR İÇİN NAMAZ KILMA ALANI OLACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olduğunu belirtti.

AYASOFYA CAMİİ KAÇTA AÇILACAK? AYASOFYA'DA KILINACAK CUMA NAMAZI İÇİN GİRİŞLER KAÇTA OLACAK?

Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, alanlara misafir girişi 24 Temmuz sabahı 10:00 itibari ile sağlanacak.

AYASOFYA CAMİİ'YE ULAŞIM NASIL OLACAK?

Vali Yerlikaya, bugüne özel olarak ulaşımın nasıl yapılacağını açıkladı: "Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan alana gelinecek. Kontrol noktalarında polis tarafından arama yapılacak. Misafirlerimizin el ve sırt çantası getirmemelerini rica ediyoruz."

SULTANAHMET'E NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından Sultanahmet'e, Kabataş ya da Eminönü'nden sonra tramvayla Sultanahmet'e ulaşılabilir. Taksim yönünden otobüs, metro ya da tramvayla Sultanahmet'e gelinebilir. Yenibosnadan, metrobüsle Zeytinburnu'na gidilir. Zeytinburnu'ndan da, Tramvayla yine Sultanahmet'e ulaşmak mümkün.

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

1934 yılından bu yana müze olarak sayısız insanın ziyaretine uğrayan Ayasofya, 2020 yılı itibariyle cami şeklinde vatandaşların kullanımına sunuluyor. Ayasofya'nın bir kilise olarak 15 Ekim 360 tarihinde yapılmış olduğu biliniyor. Ünlü tarihi müzeye;

* Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı) hattı ile Sultanahmet durağı,

* Taksim'den füniküler ile Kabataş'tan tramvayla, Beşiktaş'tan otobüs ile veya yürüyerek Kabataş'a gelip, Kabataş'tan da tramvay ile,

* Üsküdar veya Kadıköy'den, önce şehir hatları vapurları ile Eminönü'ne gelip, Eminönü'nden de tramvay ile,

* Marmaray veya tren ile Sirkeci durağından yine tramvay ile Sultanahmet'e ulaşım sağlanabilir.

* Halkalı-Sirkeci Banliyö Tren hattı ile Sirkeci'ye, buradan da tramvay hattıyla Ayasofya Müzesi'ne ulaşılabilir.

* Ayrıca otobüs hatları ile de Ayasofya'ya gitmem mümkün:81 - BN1 - BN2 - 1453 - TB1 - TB2 - 28T - 90B - 97G.