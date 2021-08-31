Ayancık'ta selden etkilenen sanayi sitesinde bazı iş yerleri hizmet vermeye başladı
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Ayancık'ta selden etkilenen sanayi sitesinde bazı iş yerleri hizmet vermeye başladı

Ayancık'ta selden etkilenen sanayi sitesinde bazı iş yerleri hizmet vermeye başladı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde hasar gören Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından bazı iş yerleri açıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde hasar gören Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından bazı iş yerleri açıldı.

Bazı iş yerlerinin yıkıldığı, çok sayıda iş yerinin de hasar gördüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde afetin 20. gününde selin izleri büyük ölçüde giderildi.

Esnaftan bazıları temizlenen iş yerlerini onarıp, boyatarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Sabri Yıldırım, AA muhabirine, selin ilk günlerinin çok zor geçtiğini fakat devletin de yardımıyla normale dönmeye başladıklarını söyledi.

"Devlet bize yardım etmeseydi çok zor normale dönerdik." diyen Yıldırım, dükkanın içinde dizlerine kadar çamur olduğunu söyledi. Yıldırım, "Şimdi böyle temiz olduğuna bakmayın. İstanbul'dan kızım geldi, oğlum geldi üçümüz bu zamana kadar bu hale getirdik. Askerler de çok yardım etti dükkanı temizlememize. Allah razı olsun askerlerimizden. Dükkanda ağır bir şey kaldırsam 'Amca sen dur biz yaparız' dediler." ifadesinde bulundu.

Esnaftan Necdet Yılmaz da 11 Ağustos'ta yaşanan felakette ilk gün evini su bastığı için iş yerine gelemediğini belirterek, "İkinci gün dükkanı sular altında gördüm. Dükkanda tamirde olan 8 tane araç vardı, daha sonra araç sahipleri gelip aldılar arabalarını. Biz de kendi imkanlarımız ve devletimizin yardımlarıyla dükkanlarımızı eski haline getirdik. Onların sayesinde bu günlere geldik. Allah herkesten razı olsun." ???????diye konuştu.

İş yerine ikinci gün geldiğinde yerde 40 santim çamur olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Askerler, belediye ekipleri, işçiler herkes yardım etti bize. Biz tek başımıza kalsak şu anda bu hale gelemezdik. Yavaş yavaş normale dönüyoruz. Devletimizin yardımıyla temizliğimizi ve boyamızı yaptık, malzemelerimizi sipariş verdik." dedi.

Ayancık'ta selden etkilenen sanayi sitesinde bazı iş yerleri hizmet vermeye başladı
Ayancık'ta selden etkilenen sanayi sitesinde bazı iş yerleri hizmet vermeye başladı
Ayancık'ta selden etkilenen sanayi sitesinde bazı iş yerleri hizmet vermeye başladı
Ayancık'ta selden etkilenen sanayi sitesinde bazı iş yerleri hizmet vermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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