Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak
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Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak

20.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:31

-Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak Antalya'nın Kemer ilçesinde denizin 500 metre açığında, 8 gündür kayıp olarak aranan ve ayakkabısından üniversite öğrencisi Ramazan Özkanolduğu teşhis edilen ceset, DNA testinin ardından aileye teslim edilecek.

-Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde denizin 500 metre açığında, 8 gündür kayıp olarak aranan ve ayakkabısından üniversite öğrencisi Ramazan Özkanolduğu teşhis edilen ceset, DNA testinin ardından aileye teslim edilecek.

Dün saat 13.00 sıralarında Kemer İlçesi Kiriş Koyu açıklarında denizin üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi Kemer Marina'ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesine, ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin 8 gün önce Düden Parkta kaybolan Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morga gelen Sabihan Özkan, tanınmaz halde olan cesedi teşhis edemedi.

Ayakkabısından Özkan'a ait olduğu belirlenen cesedin, kimliğinin netlik kazanması için DNA testi yapılacak. Cenazenin test işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği öğrenildi.

EG-İA-

Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak
Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak
Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak
Ayakkabısından teşhis edilen cesede DNA testi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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