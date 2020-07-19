Ayakkabı tamircisi Zeynep ustaya İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor Ordu'nun Mesudiye ilçesinde aile mirası ayakkabı tamir mesleğini yaklaşık 20 yıldır tek ayakkabı tamircisi olarak devam ettiren Zeynep Aygül Kandar'a tamir için İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde aile mirası ayakkabı tamir mesleğini yaklaşık 20 yıldır tek ayakkabı tamircisi olarak devam ettiren Zeynep Aygül Kandar'a tamir için İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor.

İlçede yaşayan 55 yaşındaki Zeynep Aygül Kandar, aile mesleği olan ayakkabı tamirciliği mesleğini yaklaşık 20 yıldır devam ettiriyor. Dedesinden babasına, babasından ise kendisine kalan mesleği ilçede tek ayakkabı tamircisi olarak yapan Kandar, vatandaşlar tarafından da oldukça seviliyor. Yaklaşık 10 metrelik tek odalı iş yerinde ayakkabı tamir ve bakımı, boyamanın yanı sıra farklı tamirat işleri de yapan iki çocuk annesi Zeynep Aygül Kandar, kadınların kendisini örnek alması gerektiğini belirtiyor.

"Eski iş yeri yıkılınca insanlar yeni dükkan açmam için diretti"

Babası hayatını kaybedince mesleği devraldığını ifade eden Kandar, "Önceden farklı bir iş yerimiz vardı ancak orası yıkılınca komşular ve tanıdıklar devam etmem konusunda direttiler, 'yapacaksın' diye söylediler. Onlar da çok memnunlar. Yaklaşık 20 yıldır devam ettiriyorum. Burada ayakkabı tamiri, boya, çadır yaptıran var, araçlara koltuk kılıflarını da tamir ediyorum. Babamdan kalan bir örs, bir masa ve çekiç var. Makineyi de kendim aldım. İşlerim çok güzel, benden başka da bu işi yapan yok. İstanbul'dan bile tamir için ayakkabı geliyor" dedi.

Mesleği babasının yanında durarak öğrendiğini ifade eden Kandar, kadınlara tavsiyelerde de bulunarak, "Kadınlar özgürlüklerini yaşasınlar. Ben evde pazar günleri dahi duramıyorum. Kadınlar evde durmak yerine çalışmayı tercih etsinler, mutlu olurlar. Kadınlar beni örnek alsınlar" diye konuştu.

"İlk kez gören müşteriler önce şaşırıyor, sonra gurur duyuyor"

İlk kez kadın ayakkabı tamircisi gören müşterilerin şaşırdıklarını ve erkek müşterileri de ayakkabı tamircisi sandıklarını ifade eden Zeynep Aygül Kandar, "Müşteriler, 'ben yapmıyorum bayan yapıyor' deyince şaşırıyorlar ve gurur duyuyorlar. İlçede de seviliyorum. Kızımı da zamanında alıştırdım ama inşallah o da devam ettirir. Burası da kapanırsa daha kimse devam ettirmez. Benden başka da kimse yok" dedi.

Ayakkabılarının bakım ve tamirlerini yaptıran müşteriler de işini temiz ve güzel yapan Zeynep ustadan son derece memnun olduklarını ifade ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA