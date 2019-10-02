Avusturyalı godina'nın evi kamulaştırılacak

02.10.2019 18:11

AVUSTURYALI Walter Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinde yaptığı izinsiz müdahaleler nedeniyle surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılması üzerine evin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran ve surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılmasına neden olan Avusturyalı Walter Godina'nın evi kamulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu tarafından oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise Side Müze Müdürlüğü'nün suç duyurusunun ardından Walter Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığı tarafından devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.

Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, surların yıkıldığı alandaki toprağın alınmadan duvarın da örülemeyeceğini belirterek, "O toprak, sonuçta arkeolojik bir toprak. Surların yıkıldığı alan da çok tehlikeli, eğimli bir bölge. Taşların toplanması ve restorasyon için ciddi önlem alınması gerekiyor. Birçok risk var ve bu işlerin yapılması için de evin kamulaştırılması gerekiyor. Çünkü mülkiyet şahsa, surlar ise kamuya ait. Şahıs, surlara ulaşabilmek için mülkiyetini kullandırma izni vermiyor. Ben kendi mülküme geçemeyeceksem o alanı nasıl onaracağım? Onun için kamunun eline geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA