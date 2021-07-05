Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi

Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin 5 Ağustos'a kadar devam etmesine hükmetti.

Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin 5 Ağustos'a kadar devam etmesine hükmetti.

Korkmaz'ın Avukatı Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın bu ülkedeki 2. duruşmasına ilişkin basına açıklamada bulundu.

Dülger, müvekkilinin tutukluluk halinin uzatıldığını, 5 Ağustos'a kadar tutuklu kalacağını, yine aynı tarihte 3. davanın görüleceğini söyledi.

Bundan sonraki duruşmaların da kapalı olacağını belirten Dülger, Korkmaz'ın isteğinin Türkiye'ye iade edilmek ve ailesinin yanına dönmek olduğunu dile getirdi.

Dülger, mahkemenin Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçlardan ziyade Türkiye ve ABD'nin iade taleplerini ele aldığının altını çizdi.

Bundan sonraki duruşmaların Wels mahkemesinde görüleceğini aktaran Dülger, duruşmada iade taleplerine ilişkin müvekkilinin görüşüne başvurulduğunu, bugünkü duruşmaya Korkmaz ve avukatları dışında kimsenin alınmadığını dile getirdi.

Üçüncü duruşmada iade edilmesine ilişkin bir karar çıkmayacağını kaydeden Dülger, iade süreçlerinin değişkenlik gösterdiğini, nihai kararı Adalet Bakanı'nın verdiğini sözlerine ekledi.

Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesince 17 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmedilmişti.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan