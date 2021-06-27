Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video gündem oldu: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık

Avusturya'da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddialar kamuoyunun gündeminden düşmezken, sosyal medyada paylaşılan bir video ise büyük ses getirdi. ABD'nin Utah Mahkemesi'nde "dolandırıcılık ve kara para aklama" davası devam eden Korkmaz'la yapılan röportajın yer aldığı videoda, firari iş insanı, köylüleri kandırarak su yumuşatma cihazını yakıt tasarruf cihazı olarak nasıl sattığını anlatıyor. Korkmaz, videoda 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattığını da söylüyor.

ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan ve iadesi istenen Türkiye'de de hakkında kara para aklama suçu bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede gündem oldu.

VİDEODA KÖYLÜLERİ NASIL KANDIRDIĞINI BİR BİR ANLATIYOR

Sezgin Baran Korkmaz'la yapılan bir röportajı içeren videoda, firari iş insanı, köylüleri kandırarak su yumuşatma cihazını yakıt tasarruf cihazı olarak sattığını anlatıyor. Çiftçileri inandırmak için traktör bayilerinden broşür istediklerini de anlatan Korkmaz videonun sonunda köylüleri kandırarak 1 liralık ürünü, 72 TL'ye sattıklarını da ifade ediyor.

Korkmaz, videoda şu ifadeleri kullanıyor;

"Yumuşatma cihazını satacağım. Kapıyı çalıyorum, teyzede çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. Suyu, neyi yumuşatacak yani? Bunu alabilecek, benim anlatabileceğim o bozuk Türkçe ile ancak gecekondu mahallesi, bu da olmayınca... Ben yabancı reklamları seyretmeyi severim. Baktım yakıt tasarruf cihazı, bu cihazın birebir aynısını yabancılar yakıt tasarruf cihazı diye satıyor. Yakıtın tam yanmasını sağlar ve yakıt tasarrufu sağlıyor, yüzde 15-20. Kesinlikle dedim bu benim su yumuşatma cihazı, yakıt tasarruf cihazı, kendi kendime. Sonra ertesi günü aldım bunu, kendime bir asistan bulmuştum. 'Bu, suyu yumuşatma cihazı ya, biz bunu yakıt tasarruf diye satacağız' dedim, o traktörlere, köylere. Tamam dedim ama bizim çiftçileri inandırmamız için bir şeyler yapmamız lazım.

"İLK ÜRÜNÜ PAZARLAMAYA BAŞLADIK, BİR BAKTIM HERKES TRAKTÖRÜNÜ GETİRİYOR"

Traktör bayine girdik. Dedik ki 'Biz köylere gidiyoruz, bu ürünü tanıtacağız ama giderken sizin broşürlerinizi de dağıtmamızı ister misiniz?' Onlar da bize broşür verdiler, yeni gelen traktörlerin broşürleri. Onları da alın dağıtın dediler. Biz Gebze'nin köylerinden başladık. Ben hemen gittim köy muhtarına, dedim 'Test etmek için geldik.' İlk ürünü pazarlamaya başladık, bir baktım herkes traktörünü getiriyor. Biz 1 liralık ürünü, 72 TL'ye satmaya başladık."