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Avusturya'da çevreciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenledi

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Avusturya'da çevreciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 20 binin üzerinde çevreci, iklim değişikliği, küresel ısınma ve karbon emisyonunun azaltılmasına dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 20 binin üzerinde çevreci, iklim değişikliği, küresel ısınma ve karbon emisyonunun azaltılmasına dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Başkentin ikinci bölgesinde toplanan göstericiler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatarak Helden Platz'a kadar yürüdü.

"Fridays For Future" hareketi tarafından dünya genelinde 6'ıncısı düzenlenen küresel iklim protestosuna katılan göstericiler, "Gezegeni koru", "İklim için küresel adalet", "Başka gezegen yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Çevre kirliliği gibi küresel iklim sorunlarının yanı sıra Viyana'da yapımı süren bir tünel ve otoyol inşaatının durdurulması için oturma eylemi de yapan protestocular, Viyana eyalet yönetimine söz konusu inşaatların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Siyasilere tepki

Burada yapılan konuşmalarda, çevrenin korunması, iklim değişikliği ile mücadelede karbon emisyonunun azaltılması gibi küresel konularda siyasetçilerin gerekli adımları atmadığına işaret edildi.

Özellikle Başbakan Sebastian Kurz'un başında bulunduğu merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu hükümete tepki gösteren konuşmacılar, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan Avusturya'nın bu doğrultuda gerekli adımları atmadığını ifade etti.

İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisine de tepki gösteren konuşmacılar, seçim öncesi çevreci söylemleriyle oy oranını ciddi oranda artıran partinin hükümet ortağı olduktan sonra verdiği sözleri tutmadığını savundu.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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