Avusturya başkenti neresi? Viyana nerede? Avusturya hangi kıtada?

Avusturya Cumhuriyeti olarak da bilinen ülke, demokratik federal bir cumhuriyettir. Avrupa'da yer alan Avusturya, denize kıyısı olmayan ve 9 eyaletten oluşan bir ülkedir. Peki, Avusturya başkenti neresi?

Avusturya nerede, hangi kıtada? Avrupa ülkesi olduğu bilinen Avusturya, bağımsızlığını 195 5 yılında elde etti. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

AVUSTURYA'NIN BAŞKENTİ NERESİ?

Orta Avrupa'da yer alan ülkenin başkenti Viyana'dır. Ayrıca ülkenin en büyük şehridir, ancak yüz ölçümü olarak da en küçük ilidir.Yaklaşık 1.900.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir. Nüfus bakımından Viyana Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kentidir.

AVUSTURYA TARİHİ

M.Ö. 100 yıllarında Romalılar tarafından işgal edildi. Almanya ile beraber olan Avusturya'ya 803 senesinde Şarlman tarafından "Doğu Marklığı" unvanı verildi. Böylece Germen İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kurulmuş oldu. Daha sonraları başa geçen Habsburg Hanedanı, ülkenin sınırlarını genişletmişlerdir. 15. yüzyılda Avrupa'nın ve Hristiyanların en güçlü devletlerinden biri haline gelen Avusturya, Osmanlılara karşı arkası kesilmeyen saldırılara liderlik etmiştir. 16. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti çeşitli seferler ile 1529'da Macaristan'ı, daha sonra 1540'ta Avusturya'yı yendi. İmparator I. Ferdinand, Macaristan'ın Osmanlı Devleti'ne bırakılması ve senede 30.000 duka altın vergi vermek şartları ile bir antlaşma imzaladı. Böylece Osmanlı saldırıları son buldu.

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti'nden ayrılan Macaristan ile birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu kurdular. I. Dünya Savaşı'nda parçalanan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan ayrılan Avusturya harp sonunda Almanya ile birleşmek istemesine rağmen, galip devletler buna müsaade etmediler. Bağımsız bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, Hitler tarafından 1938'de Almanya'ya katıldı. II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın yenilmesi ile Avusturya; Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi. 1955'te bu devletlerle bir antlaşma yapıldı ve Avusturya bağımsızlığını elde etti.

AVUSTURYA NÜFUSU

Dokuz eyaletten oluşan ülkenin 2017 yılı nüfusu 8.810.000, 2018 nüfusu ise 8.860.000 şeklinde belirlenmiştir. En fazla nüfus başkent Viyana'da ve ardından 1,588,545 ile Aşağı Avusturya'da bulunuyor. Ülkenin toplam yüz ölçümü de83,879 km2'dir.