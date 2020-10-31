Son dakika haber | Başbakan Kurz, 3 Kasım'dan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Başbakan Kurz, 3 Kasım'dan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

31.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:51
Son dakika haber | Başbakan Kurz, 3 Kasım'dan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son dakika gündem haberi... Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede artan Covid-19 vakalarının ardından 3 Kasım'dan itibaren 10 gün süre ile ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede artan Covid-19 vakalarının ardından 3 Kasım'dan itibaren 10 gün süre ile ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir' haberini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberini yalanladı
Fransa'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İspanya'da OHAL sonrası sokağa çıkma yasağı
İspanya'da OHAL sonrası sokağa çıkma yasağı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miley Cyrus Eser Yenenler Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Yücel İldiz Eddie Newton Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Başbakan Kurz, 3 Kasım'dan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 19:54:08. #1.14#
title