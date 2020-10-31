Son dakika haber | Başbakan Kurz, 3 Kasım'dan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
31.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:51
Son dakika gündem haberi... Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede artan Covid-19 vakalarının ardından 3 Kasım'dan itibaren 10 gün süre ile ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede artan Covid-19 vakalarının ardından 3 Kasım'dan itibaren 10 gün süre ile ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı