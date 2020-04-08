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Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden Türk öğrencilere destek, ülkedeki Türklerden geldi.

08.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:40
Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden Türk öğrencilere destek, ülkedeki Türklerden geldi.

Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan farklı yardım faaliyetleri çerçevesinde, Avustralya'da çalışarak öğrenimlerini sürdüren ancak iş yerlerinin kapanmasıyla işsiz kalan Türk öğrencilere, kalacak yer, maddi yardım ve Türklere ait iş yerlerinden alışveriş imkanı gibi yardımlar sağlanmaya başladı.

Türkiye'ye uçuşların durdurulması nedeniyle evlerine dönme imkanı da bulamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımların duyurulması ve ulaştırılabilmesi amacıyla Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sidney başkonsolosluklarınca eş güdüm faaliyetleri yürütüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı bu kapsamda 20 öğrenciye barınma imkanı sağlarken, Türk iş adamları Ali Fuat Kahveci, Orhan Cıngıloğlu ve Muhammet Eriş 300 öğrenciye toplam 30 bin dolarlık alışveriş çeki, Mahmut Baş da 20 öğrenciye 100'er Avustralya doları (Yaklaşık 400 lira) vereceğini açıkladı.

Melbourne şehir merkezindeki Flinders Kebab, Türk öğrencilere ücretsiz yemek vermeye başlarken, Keysborugh Türk-İslam Cemiyeti 4, Broadmeadows Türk-İslam Cemiyeti 2 ve Thomastown Türk-İslam Cemiyeti de 1 öğrenciye kalacak yer sağladığını duyurdu.

"Başlattığımız yardımlar umarız büyür"

Sahibi olduğu marketten Türk öğrencilere 100'er dolarlık alışveriş çeki veren iş adamı Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'da en fazla sıkıntı çekenlerin yurt dışından gelen talebeler olduğunu söyledi.

Yapılan iş başvurularından çok sayıda Türk öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmeleri üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Kahveci, "Başlattığımız yardımlar umarız büyür. Bütün Avustralya'daki Türk toplumu da katılırsa Türkiye'den gelen talebelerimize daha çok yardım yaparız." ifadesini kullandı.

"Yardımlar 2-3 bin talebeyi kapsayacak şekilde artmalı

Başlattıkları kampanyanın taleplere göre artarak devam edebileceğini dile getiren Kahveci, şöyle devam etti:

"İlk olarak 10 bin dolarlık bir yardımla başlayacağız. 100 talebeye 100 dolarlık alışveriş çeki veriyoruz. Talep çoğalırsa zannediyorum artıracağız çünkü çok fazla bir miktar değil. 100 dolarlık bir alışveriş bir gencin belki iki haftalık zaruri ihtiyacını karşılayacak ama diğer arkadaşlar da başka şekillerde yardım ederlerse bunu en azından 2-3 bin talebeye yetecek şekilde büyütürüz."

Hepimiz işlerimizi kaybettik

Melbourne'da Proje Yönetimi alanındaki eğitimini taksi şoförlüğünden kazandığı parayla sürdüren ancak bu süreçte işsiz kalan Onur Karagözoğlu, Kahveci'nin verdiği 100 dolarlık alışveriş çekiyle yaklaşık iki haftalık market ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir yardım oldu bize, inşallah devamını bekliyoruz çünkü alabildiğimiz herhangi bir yardım yok. Hepimiz işlerimizi kaybettik. Bu olaydan dolayı maalesef sadece bekliyoruz. Türkiye'deki ailelerimiz bizler hakkında endişeleniyor tabii ki ama böyle Ali Bey gibi insanları gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. En azından burada yalnız olmadığımızı anlıyoruz."

"Bu yardımlar çok değerli"

Muhasebe alanında yüksek lisans yapan Balkan Doğan da "Sürekli müşterisi olduğumuz yerden böyle bir destek görmek bizim için çok önemli. Türkiye'den gelerek burada eğitimini sürdüren öğrencilerin çok zor geçirdiği bir dönem. Tabii biz de bazı başvurularımızı yaptık Türk başkonsolosluğuna yardım görebilmek anlamında. Bu tarz bir işletmenin, böyle bir desteği düşünmüş ve öğrencilere dağıtıyor olması bence çok değerli bir şey." şeklinde konuştu.

Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE

Kaynak: AA

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Avustralya'da Türk öğrencilere yardım elini Türkler uzattı - MELBOURNE
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