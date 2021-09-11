Avustralya'da Kovid-19 yasaklarına uymayan eski başbakana 500 dolar ceza verildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, yürürlükteki kuralları ihlal ederek maske takmadığı belirlenen eski Başbakan Tony Abbott'a 500 Avustralya doları para cezası kesildi.

Avustralya SBS News'te yer alan habere göre, Avustralya'nın 28'inci Başbakanı Abbott, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'in Manly Plajı'nda, maskesiz dolaşırken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntülerin NSW Polisine ulaştırılması üzerine 2013-2015 yılları arasında ülkenin başbakanlığını yapan 63 yaşındaki Abbott, yürürlükte Kovid-19 yasaklarının "yüzü kapatma yönergesine uymadığı için" 500 Avustralya doları (yaklaşık 3 bin 100 TL) para cezasına çarptırıldı.

Yasakları ihlal ettiğini kabul etmeyen ancak para cezasını ödeyeceğini belirten Abbott, "Sadece iki şey söylemek istiyorum. İlki, makul bir şekilde değerlendirildiğinde yasalara uygun davrandığıma inanıyorum. Ancak polisin zamanını boşa harcamamak için cezaya itiraz etmeyeceğim. İkincisi, asla ihbar ve ispiyonlamanın Avustralyalı karakterinin bir parçası olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

NSW Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard ise "Bireysel olaylar hakkında konuşmayacağım. Hayatta kim olduğun, hangi makamda olduğun önemli değil. Sağlık kuralları var. Kimse bu kurallara uymaktan hoşlanmaz ama bu kurallar herkesi güvende tutmak içindir ve umarım insanlar kurallara uyar." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un Delta varyantının son aylarda en fazla vaka sayısı ve can kaybına neden olduğu Sydney'deki kurallara göre, Greater Sydney bölgesindeki herkesin, herhangi bir nedenden dolayı muaf olmadıkça her zaman maske takması gerekiyor.

Gece sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmanın uygulandığı NSW'de son 24 saatte 1599 kişi Kovid-19'a yakalanırken 8 kişi de hayatını kaybetti.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya'da 71 bin 986 kişiye virüs teşhisi konuldu, 1084 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Avustralya'daki toplam 34 bin 715 aktif vakadan, 244'ü yoğun bakımda olmak üzere 1353 kişi hastanede tedavi görüyor.