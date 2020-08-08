Avustralya'da Kovid-19'dan 12 kişi daha hayatını kaybetti
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Avustralya'da Kovid-19'dan 12 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'nın Melbourne kentinde 12 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülke genelindeki can kaybı 278'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan 12 kişi daha hayatını kaybetti
08.08.2020 07:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 07:36

Avustralya'nın Melbourne kentinde 12 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülke genelindeki can kaybı 278'e yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili güncellemede bulundu.

Ülkede en fazla can kaybı ve vaka artışının görüldüğü Melbourne'de 466 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, 6'sı yaşlı bakım evlerinde kalan toplam 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında 30 yaşlarında bir erkeğin bulunduğunu belirten Andrews, diğer can kayıplarının yaşları 70 ila 90 aralığında değişen 7'si kadın 4 erkekten oluştuğunu açıkladı.

Öte yandan Melbourne'de 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 278'e yükseldi.

Virüsün ortaya çıkmasından bu yana gerçekleştirilen 4 milyon 720 binden fazla testin sonuçlarına göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan 20 binden fazla Avustralyalıdan, 11 bin 315'i sağlığına kavuşmuş durumda. Halen 8 bin 566 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 51'i yoğun bakımda olmak üzere, 632 Avustralyalı çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

-Yeni Zelanda'da son üç günde virüs kaydedilmedi

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarını güncelleyen Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son üç gündür 12 binden fazla kişiye yapılan testlerde, virüse rastlanılmadığını açıkladı.

Ülkedeki toplam 23 aktif vakanın değişmediğini ve tüm aktif vakaların otellerde karantinada tutulduğunu aktaran Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını kaydetti.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 99 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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