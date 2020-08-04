Avustralya'da Kovid-19'dan 11 kişi daha hayatını kaybetti
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Avustralya'da Kovid-19'dan 11 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 232'ye yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan 11 kişi daha hayatını kaybetti
04.08.2020 06:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 06:12

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 232'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle en fazla can kaybı ve yeni vaka artışının yaşandığı Victoria eyaletinde 439, Yeni Güney Galler'de 12 ve Güney Avustralya eyaletinde iki kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 18 bin 728'e ulaştı.

Son 24 saatte Victoria eyaletinde yaşları 70 ila 100 aralığında değişen 6'sı kadın 11 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Avustralya genelindeki toplam can kaybı 232'ye yükseldi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen 4 milyon 386 binden fazla testtin sonucuna göre, virüse yakalanan 10 bin 618 kişi sağlığına kavuşurken, toplam 7 bin 358 aktif vakadan 43'ü yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere, 439 Avustralyalı çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

-Victoria'da karantina uymayanlara 5 bin dolar ceza

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, virüsün yayılmasını ölemeye yönelik ilan ettikleri eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki 4. seviyeye kısıtlamaların taviz vermeden sıkı bir şekilde denetleneceğini açıkladı.

Evde karantinada olmaları gerekenlerin kurallara uymadığını bunun da virüsün yayılmasında etkili olduğunu vurgulayan Başbakan Andrews, "Eğer evde olmanız gerekiyorsa ve siz evde değilseniz 5 bin dolara kadar para cezasıyla karşı kaşıyasınız demektir." ifadelerini kullandı.

Eyalette yürürlüğe giren sıkı kurallar gergince, Kovid-19 testi pozitif çıkanların evde kendi kendilerini karantinaya almaları gerekiyor. Söz konusu kişilere, askeri personel tarafından yapılan ev denetimlerinde evlerinde bulunmamaları durumunda para cezası verilecek.

-Yeni Zelanda'da yeni vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Genel Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, son 24 saatte 1608 kişiye yapılan testlerde, Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

Ülkedeki 27 aktif vakadan 5'inin daha iyileşmesiyle, toplam aktif vaka sayısının 22'ye düştüğünü ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu duyuran Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 94 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1567 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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