Avustralya'da 150 Balina Karaya Vurdu
Avustralya'da 150 kısa kanatlı pilot balina karaya vurdu. Daha önce de benzer olayların yaşandığı kıyılarda köpek balığı saldırılarına karşı uyarı yapıldı.
Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda 150 balinanın karaya vurduğu, karaya vuran balinalardan 75'inin ise öldüğü belirtildi.
YAŞATILMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Koyda avlanan bir balıkçının ihbarı üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri, diğer balinaların yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çok sayıda gönüllü de katılıyor.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
DBCA'dan Jeremy Chick, gönüllülerin de yardımıyla balinaları hayatta tutmaya ve yeniden denize döndürmeye çalıştıklarını söyledi.
Balinaların karaya vurma sebebi henüz bilinmiyor.
KÖPEK BALIĞI UYARISI YAPILDI
Bu arada bölge sakinleri, olası köpek balığı saldırılarına karşı uyarıldı.
Temel Sanayi ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, ölü veya ölmek üzere olan balinaların kıyıya yakın yerlerdeki köpek balıklarını harekete geçirebileceği ifade edildi.
Bölgedeki çok sayıda plaj ve kıyı şeridi tedbir amaçlı girişlere kapatıldı.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Batı Avustralya'da 1996'da 320, 2009'da 80, 2015'te de 20'den fazla kısa kanatlı pilot balina karaya vurmuştu. Genellikle gruplar halinde yaşayan kısa kanatlı pilot balinaların uzunluğu 5,5 metreyi bulabiliyor.
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insan müsvedteleri bir sürü çoluk çocuk da kıyıya vurmuştu aynı duyarlılığı onlar için niye göstermediniztüh sizin insanlığınızaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir tabiat afeti habercisidirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayvancağızlar strese giriyor sonrası. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SURİYEDEKİ ARAKANDAKİ MÜSLÜMANLARADA AYNI DARLILIĞI GÖSTERSELER BATILILAR İÇİN FOKLARIN GERGEDANLARIN KURBAĞAARIN HAYATI MÜSLÜMANLARDAN DAHA ÖNEMLİCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır