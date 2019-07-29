Avukatlık bürosunun "tehdit" ettiği iddiası

Eskişehir'de 2016'da bir mağazadan alışveriş yapan ve bir süre sonra borcunu ödeyemediği için icralık olan bir kişi, kendisini ve yakınlarını arayıp tehdit ettikleri iddiasıyla bir avukatlık bürosundan şikayetçi oldu.

Borcuna ilişkin çalıştığı iş yerine alacaklı tarafından gönderilen borç bildirimi üzerine maaşına haciz konulan Koray Demir (29), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gündür alacaklı avukatı tarafından arandığını, hapis cezasıyla tehdit edildiğini ileri sürdü.

Demir, avukatlık bürosunun neredeyse tüm akrabalarını aradığını iddia ederek, "Ankara'da yaşayan amcamı aramışlar. Borcu onun ödemesini istemişler. Ablamı, teyzemi, dayımı tüm akrabalarımı aradılar. Sosyal çevremde güvensiz biri olduğum izlenimi yaratıldı. Psikolojimiz ailemle birlikte alt üst oldu." dedi.

"Annene 3 ay 10 gün hapis cezası verilecek"

Söz konusu alışverişte kendisine annesinin kefil olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Alışverişi yaptığımızda kefil istenmişti. Annem yanımda olduğu için bana kefil oldu. Daha sonra ödemelerimde aksamalar oldu ve borcum icra mahkemelerine düştü. İş hayatında yaşadığım olumsuzluklar nedeniyle borcumu ödeyemedim. Elbette borçluyum. Bu borcu ödemem gerekiyor. Fakat avukatın söylemleri ve yaklaşımı tamamıyla psikolojimi bozdu. Bugün yine arandım. 'Borç ödenmezse annene 3 ay 10 gün hapis cezası verilecek' dediler. Gerçekten tedirgin oldum. Tüm akrabalarımı aramışlar. Arama kayıtları mevcut. Borçluya ulaşılıyorken, maaşına haciz yazısı yazılabiliyorken neden akrabaları da tek tek aranıyor? Bu tarz baskılar insan üzerinde olumsuz etkiye neden oluyor. İntiharı bile düşünecek hale getiriyor. Yetkililerden hukuk nasıl işliyorsa o şekilde davranmalarını rica ediyorum."

Demir, bu tür yaklaşımları nedeniyle avukatıyla birlikte Eskişehir Adliyesine giderek, söz konusu avukatlık bürosu hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Eskişehir Barosuna kayıtlı Avukat Ahmet Seyhan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkilinin yaşadığı durumun avukatlık kanununa aykırı olduğunu ve Türk Ceza Kanunu 123. maddesince "Kişilerin Huzur ve Sükunu Bozma" açısından da suç teşkil ettiğini söyledi.

Son zamanlarda bu tarz şikayetlerin arttığını ifade eden Seyhan, "Avukat, borçlusunu veya varsa öncelikle vekilini sadece bir kereye mahsus ve rahatsız etmeden arayabilir. Konu hakkında bilgi verebilir. Doğrudan müşteri hizmetleri gibi insanları tehdit ederek, hatta bağırıp korkutarak para istenilmesi hukuk dışı bir harekettir. Kanunlarımız her konuda çok açık hükümlere sahiptir. Eğer borcunuz varsa bunun hukuki yolu aleyhinize yetkili icra dairesinde icra takibi açılmasıdır." diye konuştu.

"Borcunuzu e-devletten kontrol edin"

Herhangi bir hukuk bürosu tarafından aranıp "evinize akşam hacze geleceğiz" gibi söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirten Seyhan, şunları kaydetti:

"Öncelikle e-devlet sisteminden mutlaka borcunuzu kontrol edin. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan Uyap vatandaş portalı hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Bu resmi platformlarda borcunuz yoksa, yine emin olmak için size bildirilen icra dairesine gidebilirsiniz. Bu sebeple sizlere doğrudan gönderilen mesajlara ya da aramalara itibar etmeyiniz. Müvekkilimin de yaşamış olduğu olayda izlenilmesi gereken yol, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve kendilerine ısrarla telefon eden avukatlar hakkında ilgili barolara şikayet dilekçeleri vermeleridir."

Kaynak: AA