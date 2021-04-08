Avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölen anne ve kızının cenazesi Yalova'da toprağa verildi
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Avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölen anne ve kızının cenazesi Yalova'da toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölen anne ve kızının cenazesi Yalova'da toprağa verildi

İstanbul'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi arasında yer alan anne ve kızının cenazesi, Yalova'nın Armutlu ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi arasında yer alan anne ve kızının cenazesi, Yalova'nın Armutlu ilçesinde defnedildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Kebire Esra Aymutlu (54) ve engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu'nun (26) naaşları Armutlu ilçesine getirildi.

Hacı Ali Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazesi, İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailenin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra kızı bir yaşındayken eşi Kebire Esra Aymutlu'dan ayrıldığı öğrenilen V.C. de katıldı.

Aymutlu'nun bazı yakınları, kızıyla bu yaşına kadar hiç ilgilenmediğini iddia ettikleri V.C'ye tepki gösterdi.

Olay

Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda 6 Nisan'da bir araya gelen Ahmet Salih B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle kavga çıkmış, şüpheli yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etmişti.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu ve Ayşe Ece Aymutlu olay yerinde, Ahmet Nuri Onat ise tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yaralı Arzu Onat ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaçan ve silahıyla Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Salih B. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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