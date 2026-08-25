Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanşının kamp kadrosu belli oldu. 21 kişilik kafilede Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio yer almadı. İşte kadrodaki isimler...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik rövanş karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Fransa kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN LYON KADROSU
Sarı-lacivertlilerin Lyon maçı için belirlediği kamp kadrosu şöyle:
Kaleciler: Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz
Savunma: Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür
Orta saha ve kanatlar: Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca
Forvet: Romelu Lukaku, Vedat Muriqi
KEREM VE ASENSIO KADRODA YOK
Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı kafa travmasının ardından Lyon maçında forma giyemeyeceği belirtilen Kerem Aktürkoğlu kamp kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan Marco Asensio da Fransa'ya götürülen isimler arasında bulunmuyor.