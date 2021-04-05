Avukatlar Günü mesajları 2021! 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü! Avukatlar Günü mesajları 2021! 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri ile kutlama yapmak isteyen vatandaşlar Avukatlar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. Türkiye'nin dört bir yanında, hukuk ve adalet için vatandaşın yanında, en ön safta mücadele veren avukatlar var. Bugün onların günü. Onlara en güzel Avukatlar Günü sözleri ve mesajları göndermek için doğru adrestesiniz. İşte en güzel

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri

Her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü kutlanıyor. Avukatlar ve Avukat tanıdığı olanlar en anlamlı Avukatlar Günü mesajlarını araştırıyor. 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de Türk Avukatlar Birliği toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda tüm baroların aynı çatı altında toplanması fikri ortaya çıkmıştır. İlerleyen süreçte benzer toplantılar gerçekleştirilmiştir.5 Nisan da Avukatlar Günü ilan edilmiştir. Siz de hayatınızda yer alan avukatlara haberimizde yer alan Avukatlar Günü mesajlarını gönderebilirsiniz.

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım. Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım. Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

