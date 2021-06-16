Avukatın başına silah dayayan şüpheli: 'Silah çektiğimi hatırlamıyorum'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde icra memurlarıyla birlikte haciz işlemlerine giden avukat ve çilingir olduğu iddia edilen kişinin başına silah dayayarak darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde icra memurlarıyla birlikte haciz işlemlerine giden avukat ve çilingir olduğu iddia edilen kişinin başına silah dayayarak darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde silah çektiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adalet Mahallesi 1586/11 Sokak'ta bulunan bir spor salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre İzmir'de Av. Ege Ogeday Burduroğlu, bir icra memuru ve çilingirle birlikte bir iş yerine haciz işlemi için gitti. Bu sırada iş yeri sahibi olduğu iddia edilen H.H.A., önce çilingirciye silahını doğrulttu ardından alacaklı vekil avukatına tekme atıp yaraladı. Yine H.H.A., avukatı silahla tehdit etti. Tüm bu yaşanan anlar ise bir kişinin cep telefonuna kaydedilirken yaşanan olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırgan H.H.A., motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanarak Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şok savunma: 'Silah çektiğimi hatırlamıyorum'

H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, çilingiri karşısında görünce sinirlerine hakim olamadığını, çilingir, icra memurları ve avukata saldırdığını, silah çektiğini hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı