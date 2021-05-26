Avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Ümraniye'de avukat Hüseyin Yama'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin sanık Mehmet Sabri Kılıç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ümraniye'de avukat Hüseyin Yama'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin sanık Mehmet Sabri Kılıç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, öldürülen avukat Hüseyin Yaman'ın ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Kılıç, maktulle oturdukları sırada tabancasını çantasına koymaya çalıştığını, Hüseyin Yama'nın silahı fark ederek bakmak istediğini, kendisinin de şarjörü çıkartıp vermek isterken silahın patladığını, olayın bir kaza olduğunu iddia ederek beraatını istedi.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sabri Kılıç hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Avukat Hüseyin Yama (38), Ümraniye'de 8 Temmuz'da görüşmek amacıyla gittiği iş yerinde silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi olan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Karar sonrası açıklama

Duruşmanın karara bağlanmasının ardından gazetecilere aile adına açıklama yapan maktulün kız kardeşi Avukat Sena Sultan Grant, şunları söyledi:

"22 ay önce çok kirli bir mizansenin içine düştük aile olarak. Bu artık bizim için cinayet değil bir namus meselesi haline geldi. Çünkü katil bir abime iftira attı, bir abimi de öldürdü. Basına bu konuda çok kırgınım, yanlış haberler yapıldı bugüne kadar. Yok kazaydı, yok arkadaşıydı, aralarında iş ilişkisi varmış gibi. Oysa bu planlı programlı işlenen bir cinayetti. Aramızda olan davalardan ötürü uzlaşma bahanesiyle ağabeyimi ayağına çağırarak bu cinayeti işledi. Ben abimin hedeflerine ulaşmak için nasıl emek verdiğini ben biliyorum. 8 yıl bu adliyede katip olarak çalıştı. Bu katiplik yaptığı sürede Hukuk Fakültesini bitirerek çok zor şartlarda avukat oldu. Tam hedefine ulaştığında hayallerini yaşarken maalesef böyle bir caninin elinden öldürüldü."

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüpoğlu ise, "Avukatlık 24 saat süren bir meslektir. Bir avukatın yargı görevini yapması için sadece adliyeye gelmiş olması yetmez. Bir müvekkilliğiyle görüşmesi, yanına gitmesi, icra etmesi, keşfe gitmesi, bunların hepsi yargı görevini ifa anlamı taşımaktadır. Sanığa verilen, 'kamu görevlisini görevinden dolayı öldürme' suçundan ceza verilmesi bizim ve mesleğimiz için gerçekten emsal olabilecek karardır." ifadelerini kullandı.

Avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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