Avukata 'Beni iyi savunmadın' kurşununa 5 yıl hapis

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, avukatı Semih G.'yi, sahibi olduğu kolejin tahliye davasını kaybettiği için ayağından tabancayla yaralayan Bilal Kuray, tutuklu yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 19 Haziran günü saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak'taki kolejde meydana geldi. Kolejin sahibi Bilal Kuray ve avukatı Semih G., okul binasının tahliye kararını konuşmak için buluştu. Kolejde bir araya gelen ikili, bir süre sonra tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Bilal Kuray, "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik" diyerek Semih G.'yi tabanca ile ayağından yaraladı. Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.