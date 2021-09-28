Avukata 'Beni iyi savunmadın' kurşununa 5 yıl hapis - Haberler
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Avukata 'Beni iyi savunmadın' kurşununa 5 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Avukata 'Beni iyi savunmadın' kurşununa 5 yıl hapis

ANTALYA'da, avukatı Semih G.'yi, sahibi olduğu kolejin tahliye davasını kaybettiği için ayağından tabancayla yaralayan Bilal Kuray, tutuklu yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, avukatı Semih G.'yi, sahibi olduğu kolejin tahliye davasını kaybettiği için ayağından tabancayla yaralayan Bilal Kuray, tutuklu yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 19 Haziran günü saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak'taki kolejde meydana geldi. Kolejin sahibi Bilal Kuray ve avukatı Semih G., okul binasının tahliye kararını konuşmak için buluştu. Kolejde bir araya gelen ikili, bir süre sonra tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Bilal Kuray, "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik" diyerek Semih G.'yi tabanca ile ayağından yaraladı. Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Avukatı Semih G.'yi yaralayan ve olay yerinden kaçan Bilal Kuray, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Kuray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuray hakkında Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava, ikinci duruşmada karara bağlandı. Karar duruşmasına sanık Bilal Kuray, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi Semih G. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Antalya Baro Başkanlığı da davaya müdahil oldu; avukat Salim Aykut, duruşmaya katılan sıfatıyla dahil oldu.

SAVCI CEZALANDIRMA İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kolejin tahliye davasının aleyhlerine sonuçlanması nedeniyle Semih G.'yi suçladığını belirterek, "Sanığın sinirlenerek bağırması üzerine Semih G., tekrar okul binasına girmiştir. Ortağının arkasından binaya giren sanık tabancayı belinden çıkararak şikayetçinin bacağına ateş etmiştir. Doktor raporuna göre ayaktaki yaralanma şikayetçinin hayatını tehlikeye soktuğundan sanığın 'silahla kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır" dedi.

'MÜVEKKİLİM PİŞMAN'

Olay sırasında orada bulunan sanık avukatı ise mütalaaya katılmadığını dile getirerek, "Olay günü ben de meslektaşımı defalarca telefonla aradığımda bana 'yemekteyim', 'adliyedeyim', 'dışarıdayım' dedi. Beni 5 saat bekletti. Müvekkilim olaydan dolayı pişmandır. 15 milyon lira zarara uğramıştır ancak meslektaşıma tekrar geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ederiz. Zararı var ise gidermek isteriz" diye konuştu.

'EN ÜST HADDEN CEZALANRIRILMASINI İSTİYORUM'

Şikayetçi Semih G. ise hiç kimsenin 'geç kaldı' diye vurulamayacağını belirterek, "Tedavim 19 Haziran'dan beri devam ediyor. Özellikle bir okulda vurulacağım hiç aklıma gelmezdi. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sanık Bilal Kuray ise son sözünde takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.


Avukata 'Beni iyi savunmadın' kurşununa 5 yıl hapis

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