Avşa-İstanbul arası sefer yapan arabalı vapur arıza yaptı
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Avşa-İstanbul arası sefer yapan arabalı vapur arıza yaptı

Avşa-İstanbul arası sefer yapan şehirlerarası arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kaldı. Saatler sonra karaya yanaştırılan feribotun kaptanının alkollü olduğu iddia edildi. Avşa-İstanbul arası kaç km, kaç saat?

Avşa-İstanbul arası sefer yapan arabalı vapur arıza yaptı
04.08.2020 08:30 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:34

Avşa-İstanbul arası sefer yapan şehirlerarası arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kaldı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan feribot, sahil güvenlik ekiplerinin römorkör teknesi yardımıyla Zeytinburnu sahiline yanaştırıldı. Yolculardan biri ise kaptanın alkollü olduğunu iddia etti.

YÜZLERCE YOLCU MAHSUR KALDI

Olay, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avşa'dan saat 16:00'da hareket eden Yener C. isimli arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında yüzlerce yolcusuyla birlikte mahsur kaldı. Gemide bulunan mürettebat ve vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri gemiyi kıyıya yanaştırmak için çalışma başlattı. Normalde yaklaşık 6 saat süren sefer süresi neredeyse 10 saatlik yolculuk sonrasında iskeleye yanaştırıldı.

Avşa-İstanbul arası sefer yapan arabalı vapur arıza yaptı

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HİÇE SAYILDI

Saatler sonra feribottan inen öfkeli vatandaşlar ise oluşan yoğunluktan dolayı ulaşım aracı bulmakta zorlanırken, duruma sert tepki gösterdi. Yolculardan kimileri ise geminin arıza yapmadığını ve gemi kaptanlarının alkol almasından dolayı seferin geciktiğini iddia etti. Geminin limana yanaşmasıyla ortaya çıkan görüntülerde ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sosyal mesafe ve maske kullanımının da ihlal edildiği görüldü.

Avşa-İstanbul arası sefer yapan arabalı vapur arıza yaptı

KAPTAN ALKOLLÜ MÜYDÜ?

Gemide maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığını söyleyen ve gemi kaptanının alkollü olduğunu iddia eden Reyhan Koçer, "Kaptan alkollüydü, gemide giderken de 3 bayanla birlikte oynaya oynaya bizi 3 saat geç bıraktı. Gelirken de bayanları almadan gitmem dedi. Gemide araç hariç 2 bin kişi vardı, neredeyse 5 bine yakın kişi vardı. Çoluk çocuk hep perişan ve yerlerdeydi. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Paramızla rezil olduk. Böyle bir terbiyesizlik yok" dedi.

AVŞA - İSTANBUL ARASI KAÇ KM? KAÇ SAAT?

İstanbul'a deniz otobüsüyle 2 saat 45 dakika uzaklıktadır.

136 km

Kaynak: İHA

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