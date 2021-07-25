Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
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Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Emir Yıldız - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatilinde 5 bin olan nüfusu yaklaşık 75 bine çıkan Avşa Adası'nda, tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı.

KURBAN Bayramı tatilinde 5 bin olan nüfusu yaklaşık 75 bine çıkan Avşa Adası'nda, tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı.

Yerli turistlerin tercih ettiği Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Adanın 5 bin olan nüfusu, bayram tatilinde 75 bine kadar çıktı. Otel ve pansiyonlar tamamen dolunca bazı tatilciler sahil kenarlarında çadır kurup konakladı. Bayram tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçti. İDO adaya ek seferler düzenlerken, iskeledeki yoğunluk dikkat çekti.


Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emir Yıldız

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