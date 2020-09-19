Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı

Belediye ekipleri Avşa Adası açıklarından cansız beden buldu. Kıyıya çıkarılan cansız bedenin kimliğini tespit edebilmek için çalışma başlatıldı.

19.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:52

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası açıklarında, denizin üzerinde yüzen bir erkek cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin incelemesi sonrası ceset, kıyıya çıkarıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ BULDU

Balıkesir'deki Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı Avşa Adası açıklarında belediye ekipleri, saat 10.30 sıralarında hareketsiz halde dalgaların sürüklediği bir erkeğe rastladı. Ekipler konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Avşa Adası açıklarına gelen ekipler, yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz açıklarından alınan erkek cesedi, ekiplerce kıyıya çekildi. Cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gürkan DURAL
Gürkan DURAL
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Erol Mütercimler Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Adana Çocuk Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 15:02:04. #1.14#
title