Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı Belediye ekipleri Avşa Adası açıklarından cansız beden buldu. Kıyıya çıkarılan cansız bedenin kimliğini tespit edebilmek için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası açıklarında, denizin üzerinde yüzen bir erkek cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin incelemesi sonrası ceset, kıyıya çıkarıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ BULDU

Balıkesir'deki Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı Avşa Adası açıklarında belediye ekipleri, saat 10.30 sıralarında hareketsiz halde dalgaların sürüklediği bir erkeğe rastladı. Ekipler konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Avşa Adası açıklarına gelen ekipler, yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz açıklarından alınan erkek cesedi, ekiplerce kıyıya çekildi. Cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: DHA